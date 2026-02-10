Ежегодната тържествена церемония по награждаване на деца с изявени дарби за 2025 г. ще се състои на 11 февруари, сряда, от 14 ч. в Пленарна зала на Община Русе.Събитието се организира в изпълнение на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2025 г., приета с Решение №687 по Протокол №23/24.07.2025 г. на Общински съвет – Русе.Ще бъдат отличени 12 ученици от общински училища, одобрени за едногодишни стипендии от Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Наградени ще бъдат и 122-ма ученици от 14 общински и 6 държавни училища, одобрени за допълнително материално стимулиране чрез еднократно финансово подпомагане от общинския бюджет на обща стойност 10 010 лв.Финансовите стимули се присъждат за призови класирания и значими постижения в областта на изкуството, науката и спорта, постигнати на общинско и регионално ниво, както и на национални олимпиади, състезания, държавни първенства, ученически игри и други престижни форуми.