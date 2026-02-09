Част от Русенско с планирани прекъсвания на тока до 13 февруари
Засегнати ще бъдат абонатите, захранени от КТП "Биков“ – Ряхово, на улиците: "Черно море“, "Цар Борис Първи“, "Просторна“, "Цар Симеон“, "Чифлишка“, "Хан Аспарух“, "Баба Тонка“, "Самуил“ и "Никола Й. Вапцаров“.
От дружеството информират още, че на 9 февруари 2026 г., в периода от 10:00 до 16:30 ч., електрозахранването ще бъде прекъснато и за абонатите в селото, захранени от ТП-2. Това се отнася за улиците: "Тинтява“, "Любчо Баръмов“, "Ропотамо“, "Васил Левски“, "Огоста“, "Дунав“, "Шипка“, "Д-р П. Григоров“, "Димитър Благоев“, "Генерал Заимов“, "Д-р Петър Берон“, "Тодорка Атанасова“ и "Църковна независимост“.
От "Електроразпределение Север" поднасят извинения за причиненото неудобство и апелират към жителите за разбиране по време на ремонтните дейности.
