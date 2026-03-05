В периода от 4 до 6 март 2026 г. в различни населени места в област Русе са възможни временни смущения и прекъсвания на електрозахранването поради обезопасяване и ремонт на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от "Електроразпределение Север".От 04.03 до 06.03.2026 г. между 8:30 и 16:30 ч. са възможни смущения в електрозахранването в гр. Русе, кв. "Здравец – Изток“. Засегнати могат да бъдат блоковете "Будапеща“, "Райна княгиня“, "Страхил войвода“, "Чавдар войвода“, "Бояна“, "Румяна“, "Сирма войвода“, "Индже войвода“, "Мануш войвода“, "Етър“, "Берое“, "Славия“ и "Марек“. Смущения са възможни и по улиците "Рига“ (№10, №19 и №30), "Иван Ведър“ (№1, №5 и №2–18), "Потсдам“ (№10 и №15), както и по бул. "Липник“ (№106, №108, №110, №112, №127 и №133). Възможно е засегнати да бъдат и редица обекти и търговски обекти в района, както и бензиностанциите "Power Oil“, "Бенита“, "Ауто Хелп“ и "Ауто Макс“.В същия период – от 4 до 6 март, между 9:00 и 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Сливо поле, кв. Сливица. Засегнати ще бъдат улиците "Олимпи Панов“, "Вежен“, "Ропотамо“, "Леон Таджер“, "Тунджа“, "Странджа“, "Крайна“, "Марица“, "Дружба“, "Черно море“, "Георги Мамарчев“ и "Стоян Пенчев“.На 5 март 2026 г. от 8:30 до 13:00 ч. поради ремонтни дейности електрозахранването ще бъде прекъснато в с. Сандрово – в района на МТП 6 и по улиците "Г. С. Раковски“, "Захари Стоянов“, "Иван Вазов“ и "Хан Аспарух“.Същия ден, между 13:00 и 16:30 ч., без ток ще остане част от с. Мартен, в района на ТП 2 и по улиците "Св. св. Кирил и Методий“ и "Рига“.На 5 март от 13:00 до 15:00 ч. е планирано прекъсване на електрозахранването и в с. Голямо Враново, в района на ТП 1 и по улиците "Христо Ботев“, "Отец Паисий“, "Добруджа“, "Хан Аспарух“, "Тодор Каблешков“, "Лом“, "Любен Каравелов“ и "Дунав“.Също на 5 март, между 9:00 и 14:00 ч., без електрозахранване ще бъде с. Кошарна, в района на ТП 1 и по улиците "Васил Левски“, "Христо Смирненски“, "Рила“, "Родопи“, "Албена“, "Захари Стоянов“, "Тодор Каблешков“, "Бузлуджа“, "Тинтява“, "Вихрен“, "Стара планина“, "Здравко Чампоев“, "Байкал“ и "Здравец“.Допълнително, в периода от 5 до 6 март, между 9:00 и 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването и в гр. Русе, квартал "Долапите“. Засегнати ще бъдат улиците "Добротица“, "Карнобат“, "Ком“, "Ломска“, "Минзухар“, местност "Крайломска“, "Огражден“, "Поп Харитон“, "Първомай“, "Свиленград“, "Стремление“, "Хан Кардам“ и "Ягода“. Прекъсванията могат да засегнат също кабелни оператори за телевизия и интернет, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ съоръжения и базови станции на мобилни оператори в района.От електроразпределителното дружество призовават гражданите и бизнеса в засегнатите райони да планират дейностите си предварително и да проявят разбиране по време на извършването на необходимите ремонтни работи.