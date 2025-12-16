Във връзка с неотложни ремонтни дейности и оперативни превключвания по електроразпределителната мрежа, в периода 15 - 17 декември 2025 г. се очакват прекъсвания и смущения в електрозахранването в редица населени места в област Русе, съобщават от "Електроразпределение Север".Днес, 16 декември, прекъсвания на електрозахранването се очакват в следните райони:- с. Ново село - от 9:30 до 12:30 ч. - ТП 1 и отделни улици; от 9:30 до 16:30 ч. - ТП 3 и прилежащи улици- гр. Сливо поле, кв. Сливица – от 9:30 до 16:00 ч.- с. Голямо Враново, Малко Враново, Кошарна и Стамболово – от 10:00 до 12:30 ч.- с. Юделник – от 10:00 до 12:30 ч.Възможни са смущения в електрозахранването от 8:00 до 16:00 ч. и в селата:- Пепелина, Кошов, Червен, Табачка, Божичен, Красен, Иваново, Басарбово, като са засегнати и редица фирми, обществени обекти и съоръжения.На 17 декември (сряда) прекъсване е планирано в:с. Ново село - от 9:30 до 16:30 ч. (ТП 2, 4, 7 и 8 и голяма част от населеното място)Прекъсванията и смущенията ще засегнат и кабелни оператори за телевизия и интернет, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилните оператори в посочените райони.