Части от Русе и областта остават без ток днес и утре
Днес, 16 декември, прекъсвания на електрозахранването се очакват в следните райони:
- с. Ново село - от 9:30 до 12:30 ч. - ТП 1 и отделни улици; от 9:30 до 16:30 ч. - ТП 3 и прилежащи улици
- гр. Сливо поле, кв. Сливица – от 9:30 до 16:00 ч.
- с. Голямо Враново, Малко Враново, Кошарна и Стамболово – от 10:00 до 12:30 ч.
- с. Юделник – от 10:00 до 12:30 ч.
Възможни са смущения в електрозахранването от 8:00 до 16:00 ч. и в селата:
- Пепелина, Кошов, Червен, Табачка, Божичен, Красен, Иваново, Басарбово, като са засегнати и редица фирми, обществени обекти и съоръжения.
На 17 декември (сряда) прекъсване е планирано в:
с. Ново село - от 9:30 до 16:30 ч. (ТП 2, 4, 7 и 8 и голяма част от населеното място)
Прекъсванията и смущенията ще засегнат и кабелни оператори за телевизия и интернет, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилните оператори в посочените райони.
