Днес ще има временно прекъсване на електрозахранването в селата Тетово и Ряхово поради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от "Електроразпределение Север".В село Тетово токът ще бъде спрян в интервала от 9:00 до 15:00 ч.. Засегнати ще бъдат СТП 3 и улиците: "Йордан Йовков“, "Цар Освободител“, "Генерал Столетов“, "Рила“, "Средна гора“, "Александър Стамболийски“, "Витоша“, "Ком“, "Цар Борис“ (част от ул. "Толбухин“), "Осогово“ и "Копривщица“. Прекъсването ще засегне също кабелни оператори за телевизия и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.В село Ряхово електрозахранването ще бъде прекъснато от 9:00 до 16:30 ч. в района на КТП-Биков и улиците: "Черно море“, "Цар Борис Първи“, "Просторна“, "Цар Симеон“, "Чифлишка“, "Хан Аспарух“, "Баба Тонка“, "Самуил“ и "Никола Й. Вапцаров“. И тук прекъсването ще обхване кабелни оператори, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори.От електроразпределителното дружество призовават жителите да се съобразят с планираните прекъсвания.