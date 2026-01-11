Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
© Областна администрация - Русе
Ситуацията се следи непрекъснато и при влошаване всички държавни структури са в готовност да реагират незабавно, коментира областният управител на крайдунавския град. Драганов обясни, че четирите кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България. Става дума за центровете в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла. Всяка година доброволци от Българския червен кръст снабдяват помещенията с хранителни продукти и одеяла. Там могат да отсядат и спасителни екипи, готови да реагират при нужда.
От Червения кръст в Русе са готови да реагират с топли напитки, подкрепителни закуски, както и с високопроходима кола, която може да стигне до дадената локация, ако има блокирани хора, обясни Драганов. Той лично инспектира почистването и обработването срещу заледяване на републиканската пътна мрежа, която в региона е над 500 км. "Навсякъде по републиканската пътна мрежа е почистено до асфалт“, категоричен бе Драганов. По негови думи преминаването през граничния преход при Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява безпроблемно, независимо от снеговалежа и извършващия се основен ремонт на българската част на съоръжението. До момента единственото ограничение, което беше въведено, касаеше придвижването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя между Русе и Бяла. Трасето бе временно затворено за камиони между 00:35 ч. и 03:05 ч. тази сутрин за снегопочистване. Областният управител съобщи и за временно спиране на водоподаването в село Черешово, община Сливо поле, но към момента ситуацията се е нормализирала. Никъде в региона няма проблеми с телекомуникациите, посочи той.
В момента температурата на въздуха е около -5 градуса в крайдунавския град, като по-късно днес се очаква и усилване на вятъра, като поривите му най-вероятно ще надхвърлят 40 км/ч. Това създава опасност от снеогонавявания и заледявания, а също и от скъсване на електропроводи, което може да доведе до проблеми с електроподаването в някои населени места в областта. Снежната покривка в Русенско е между 14 и 22 см.
Още по темата
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
09.01
Още от категорията
/
Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Инър Уийл Клуб Русе – Дунав стана на 20 години!
21:55 / 10.01.2026
Заради въвеждането на еврото: Координационен център ще следи за ...
18:33 / 10.01.2026
Сняг, поледици и отрицателни температури в Русе утре
14:40 / 10.01.2026
Русе остава сред водещите области по икономическо и социално разв...
12:24 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура тази сутрин
09:01 / 10.01.2026
Пазарът на труда в Русе: Търсят се 5370 работници, които да бъдат...
08:48 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.