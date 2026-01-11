Преди минути възстановиха електроподаването в Сливо поле и Ряхово, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който заедно със заместника си Георги Георгиев е на терен от рано сутринта и следи ситуацията. Драганов заяви, че вече няма населени места без ток в региона. Той благодари на екипите на "ЕРП-Север“ за бързата и адекватна реакция.Ситуацията се следи непрекъснато и при влошаване всички държавни структури са в готовност да реагират незабавно, коментира областният управител на крайдунавския град. Драганов обясни, че четирите кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България. Става дума за центровете в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла. Всяка година доброволци от Българския червен кръст снабдяват помещенията с хранителни продукти и одеяла. Там могат да отсядат и спасителни екипи, готови да реагират при нужда.От Червения кръст в Русе са готови да реагират с топли напитки, подкрепителни закуски, както и с високопроходима кола, която може да стигне до дадената локация, ако има блокирани хора, обясни Драганов. Той лично инспектира почистването и обработването срещу заледяване на републиканската пътна мрежа, която в региона е над 500 км. "Навсякъде по републиканската пътна мрежа е почистено до асфалт“, категоричен бе Драганов. По негови думи преминаването през граничния преход при Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява безпроблемно, независимо от снеговалежа и извършващия се основен ремонт на българската част на съоръжението. До момента единственото ограничение, което беше въведено, касаеше придвижването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя между Русе и Бяла. Трасето бе временно затворено за камиони между 00:35 ч. и 03:05 ч. тази сутрин за снегопочистване. Областният управител съобщи и за временно спиране на водоподаването в село Черешово, община Сливо поле, но към момента ситуацията се е нормализирала. Никъде в региона няма проблеми с телекомуникациите, посочи той.В момента температурата на въздуха е около -5 градуса в крайдунавския град, като по-късно днес се очаква и усилване на вятъра, като поривите му най-вероятно ще надхвърлят 40 км/ч. Това създава опасност от снеогонавявания и заледявания, а също и от скъсване на електропроводи, което може да доведе до проблеми с електроподаването в някои населени места в областта. Снежната покривка в Русенско е между 14 и 22 см.