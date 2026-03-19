Четири военни паметника са предложени за ремонт от общините в Русенско през тази година
В изказването си Пенков посочи, че военните паметници формират в голяма степен националната ни идентичност и тяхната поддръжка е сред водещите държавни приоритети. След обследване на монумента в Борово е станало ясно, че заради пропукване на плочите в основата на паметника влиза вода. В количествено-стойностната сметка се предвижда полагане на бетонни настилки, монтаж на армировъчна мрежа, както и на естествен камък за външните настилки. Ще се извърши и изработване на плочи от полимер-бетон, на които ще бъдат изписани липсващите имена на загиналите във войните.
На сегашните плочи са изписани 46 имена, но при направена справка във военните архиви във Велико Търново и София се е оказало, че общо във войните от Борово са загинали 103 души, по-голямата част от които през Първата световна война. Именно имената на тези липсващи 57 души ще бъдат изписани на плочите. Предвиждат се и ремонтни възстановителни дейности на два паметника в Сандрово, както и на паметните плочи на загиналите във войните жители на село Семерджиево. Точната сума за дейностите по трите паметника предстои да бъде уточнена през следващата седмица, като на този етап очакваната сума е около 10 000 евро. Навсякъде се предвижда почистване на паметниците.
Там където е необходимо ще се извършва пребоядисване, ретуш, изграждане на нови плочи. По-конкретно в Сандрово дейностите са предвидени за Паметника на загиналите за Родината във войните 1877–1878, 1912–1913, 1915–1918 и 1944–1945 г., находящ се на площада в село Сандрово, както и там намиращите се паметни плочи на геройски загиналите жители на селото във войните 1912–1913, 1915–1918 и 1944–1945 г.
В края на заседанието, в което участваха редица представители на държавната и местната власт, както и Радослав Симеонов, който е главен експерт в Министерството на отбраната и дейността му е в този ресор.
Пенков посочи, че се надява правителството да одобри реставрацията на подадените от общините паметници.
