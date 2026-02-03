Служители на ОДМВР- Русе неутрализираха схема за държане и разпространение на наркотици при специализирана полицейска операция, реализирана в края на миналата седмица в крайдунавския областен град. В хода на полицейските действия са задържани четирима мъже, включително и непълнолетен и са иззети значителни количества наркотици, комуникационни средства, както и пособия за разфасоване, съхранение и разпространение на дрога, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Акцията е стартирала в нощта на 29 януари след интензивни оперативно-издирвателни действия на служителите от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Русе, с помощта на колегите им от сектор "Специални тактически действия".В тъмната част на деня, в централен район на областния град, служителите на МВР засичат лек автомобил "БМВ", в който пътували трима (на 17, 24 и 27 години). Колата спряла и от нея слязъл непълнолетният, който носел със себе си черен полиетиленов плик с марихуана, но когато забелязал полицейските служители се опитал да избегне проверката като побягнал. След кратко преследване е задържан. Другите двама мъже са задържани на място. В близост в района е установен друг мъж с лек автомобил "Мерцедес", чиято задача в случая е била да следи за присъствие на полиция, а впоследствие е задържан и 29-годишен, съпричастен към престъпната дейност.Задържани и привлечени към наказателна отговорност са четирима от установените. Първоначално са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР, а след това и с постановление на наблюдаващия прокурор до 72 часа и до 48 часа за непълнолетния. Внесени са и искания в съда за определяне на мерки спрямо тях.Проведени са редица процесуално-следствени действия - веднага след задържането, както и в следващите дни. При претърсване в имоти и автомобили са иззети: значително количество наркотици - общо над 1,300 кг. /над 1 130 гр. марихуана и над 250 гр. метамфетамин/; електронни устройства за комуникация; пособия за разфасоване и съхранение; и др.По отношение на всеки от четиримата е повдигнато обвинение, за това че в съучастие помежду си са държали с цел разпространение наркотични вещества и са разпространили част от тях. За две от лицата – 27 и 24 г., престъплението е квалифицирано като извършено при условията на "опасен рецидив".По случая се води досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК, който предвижда тежки санкции за притежание на наркотици с цел разпространение.Работата по разследването продължава под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура – Русе.