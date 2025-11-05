Четирима популярни художници със съвместна изложба в Русе
© Областна администрация - Русе
Официалното откриване, на което ще присъства и областният управител Драгомир Драганов, ще бъде в 18.00 часа, а всеки, желаещ да разгледа експозицията ще може да го направи до 19 ноември. Изложбата ще включва и произведения на вече покойният Виктор Христов.
"Тази изложба се реализира в процес на дългогодишно приятелство и обмяна на идеи. Ние сме в ползотворен диалог и взаимно творческо обогатяване. Стиловете са различни, сюжетите са сравнително изчистени, като ще могат да се видят многобройни архитектурни пейзажи и композиции“, сподели един от авторите на изложбата Красимир Дечев.
"Всъщност начинът на изразяване е в диапазона от абстракция до конкретна живопис. Мисля, че всеки ще може да открие нещо интересно, да бъде провокиран да се спре, да се замисли и по някакъв свой си начин да си даде сметка за истински ценните неща в живота“, допълни още Дечев. По думите на Драганов това е значимо събитие, което със сигурност ще се радва на значителен интерес от жителите и гостите на града. На практика изложбата включва редица пейзажи и стъклопластки, като повечето от тях се представят за първи път.
Още от категорията
/
Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Хванаха пияна жена и дрогиран мъж зад волана в Русе
18:55 / 04.11.2025
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "...
18:36 / 04.11.2025
Приключи полагането на бетон на Дунав мост, засега участъкът е на...
17:16 / 04.11.2025
Михаил Белчев събра почитатели на българската песен и поезия в До...
15:18 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.