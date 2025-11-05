Четирима, добре познати на русенската общественост, художници ще представят обща изложба. Това са Красимир Дечев, Владимир Цоневски, Пламен Борисов и председателят на местното дружество на художниците Николай Колев. Техните картини ще бъдат подредени утре вечер в художествената галерия на ул. "Борисова“ 6 в крайдунавския град.Официалното откриване, на което ще присъства и областният управител Драгомир Драганов, ще бъде в 18.00 часа, а всеки, желаещ да разгледа експозицията ще може да го направи до 19 ноември. Изложбата ще включва и произведения на вече покойният Виктор Христов."Тази изложба се реализира в процес на дългогодишно приятелство и обмяна на идеи. Ние сме в ползотворен диалог и взаимно творческо обогатяване. Стиловете са различни, сюжетите са сравнително изчистени, като ще могат да се видят многобройни архитектурни пейзажи и композиции“, сподели един от авторите на изложбата Красимир Дечев."Всъщност начинът на изразяване е в диапазона от абстракция до конкретна живопис. Мисля, че всеки ще може да открие нещо интересно, да бъде провокиран да се спре, да се замисли и по някакъв свой си начин да си даде сметка за истински ценните неща в живота“, допълни още Дечев. По думите на Драганов това е значимо събитие, което със сигурност ще се радва на значителен интерес от жителите и гостите на града. На практика изложбата включва редица пейзажи и стъклопластки, като повечето от тях се представят за първи път.