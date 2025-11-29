Русенският клон на Национално дружество "Традиция" отбеляза днес четвърт век от своето създаване с изложба пред Паметника на Свободата. Събитието е част от проекта "Дружество "Традиция“ – 25 години работа за Русе и България“, реализиран по програма "Култура“ на Община Русе. Участниците представиха богата експозиция от оръжия, униформи и оборудване от епохата на българските борби за национално освобождение и обединение. Експонатите показват най-значимите моменти от дейността на организацията – от образователни програми и исторически реконструкции до участия в национални и местни патриотични инициативи.На откриването на изложбата присъства заместник-кметът Здравка Великова, която изрази признателността на местната администрация към родолюбивата дейност на дружеството. "Четвърт век е достойна годишнина, белязана от неизменна всеотдайност към съхраняването и популяризирането на българската военна история, традиции и дух. Благодарение на Вашия труд и ентусиазъм, днес Русе е важен център за исторически възстановки, който пренася ценните уроци от миналото към съвременното поколение. С Вашата инициатива Вие вдъхвате живот на историята, превръщайки я в преживяване“, заяви Великова, като потвърди ангажимента на Община Русе да пази и популяризира българското културно-историческо наследство.Мартин Календжиев, управител на Русенския клон на дружество "Традиция“, сподели, че тази проява е естествен финал на честванията по случай 25-годишната история. "Избрахме Паметника на Свободата, защото той е символ на Русе и на всички онези, които са допринесли за освобождението на България. Благодарение на подкрепата на Община Русе успяхме да представим на гражданите и гостите на града частица от нашето наследство“, обясни на присъстващите Календжиев.Посетителите имаха възможност да научат любопитни факти от българската военна история, да разгледат автентични оръжия, униформи и оборудване, използвани по време на Руско-турската освободителна война и последвалите борби за национално обединение. Най-старата показана пушка, която има запазена година на производство, е от 1833 г. и е била на служба в Османската империя. Изложени бяха и кремъчна пушка, която е създадена приблизително през 1790 г., както и кремъчен пищов от началото на 19 век. Присъстващите можеха да докоснат картечници от Първата и от Втората световни войни и много рядък екземпляр на пистолет от системата "Маузер“, емблематичен за края на 18 век. Изложен е пистолет, с който е стрелял Христо Ботев, както и пистолет, който е носил Васил Левски.Интерактивната част на изложбата позволи на гостите да облекат опълченски, четнически и униформи от Първата световна война и от Балканските войни.Специално подготвената постерна изложба разказа визуално за ключовите събития и постижения на дружеството през последните две десетилетия и половина.