Ученици от 4. клас на СУ "Йордан Йовков“ в гр. Русе, доброволци от четвъртия випуск на учебното заведение, обучаващи се втора година по програмата "Детско полицейско управление“, проведоха поредното си занятие, посветено на една от най-интересните области на криминалистиката – "Фиксиране и изземване на дактилоскопни следи и снемане на отпечатъци“. Инициативата се реализира като част от програмата със съдействието на служителите от ОДМВР – Русе.Занятието се проведе с ръководителите на детското полицейско управление - Стефан Тотев, преподавател в училището и инспектор Николай Великов от Детска педагогическа стая при Първо районно управление към ОДМВР – Русе. Те запознаха учениците с темата и насочиха вниманието им към значението на криминалистичните методи при разследване на престъпления.Специални гости в обучението бяха експертите от сектор Базова научно‑техническа лаборатория (БНТЛ) – Пламен Иванов и Павел Антониев. Те представиха повече подробности по темата пред децата, като основните методи за откриване, фиксиране и изземване на дактилоскопни следи от различни повърхности. С помощта на специализирани средства и техники криминалистите демонстрираха как се откриват невидими отпечатъци и как те се използват като доказателства в хода на разследването.Най-голям интерес предизвика практическата част, в която учениците имаха възможност отблизо да наблюдават процеса по снемане на пръстови отпечатъци. Те научиха как всяка следа е уникална и как именно дактилоскопията помага на разследващите органи да установят самоличността на дадено лице. Малките участници задаваха много въпроси и с любопитство следяха всяка демонстрация, превръщайки занятието в истински урок по криминалистика.Срещата премина в изключително приятна и интерактивна атмосфера и даде на учениците възможност да се докоснат до реалната работа на криминалистичните експерти. Подобни инициативи не само обогатяват знанията на децата, но и развиват у тях чувство за отговорност, уважение към закона и интерес към професиите в системата на МВР.