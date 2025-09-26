ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читалище в Русенско става на един век
"То е мястото, където миналото и бъдещето се срещат чрез културата, изкуството и образованието. Днес читалището ни учи да съчетаваме традициите с новите технологии, фолклора с модерното изкуство и местните общности със световните хоризонти“, допълни още областният управител. От своя страна кметът посочи, че читалището има съществена роля за културното развитие на общината, като отчете и ролята на самодейците за реализирането на множество събития.
Читалището разполага и с огромен библиотечен фонд от над 15 000 тома, като преобладават книги от съвременната литература. От читалището работят и по множество проекти, обясни Николова и отбеляза още, че към културната институция функционират няколко състава. Сред тях са фолклорна формация "Хърцойски звън“, която е носител на редица златни медали, а особена гордост за самодейците е пресъздаването на типични за региона обичаи, както и фолклорна група "Ивена“, а също и вокална група "Романтика“, която се е специализирала в старите градски и шлагерни песни и естрадните изпълнения. Така читалището се нарежда сред едно от най-активните в Русенско.
"През изминалите 100 години нашето читалище е било духовен фар, средища на знание, изкуство и общност, съхранявайки българщината и предавайки я от поколение на поколение. За нас е чест да продължаваме делото на нашите предци и да градим бъдещето“, допълни Николова. Към читалището функционират и редица клубове по интереси за малки и големи.
