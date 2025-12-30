Сподели close
Коли на пожарни, полиция и автомобили на мобилни оператори са блокирали движението точно преди входа на град Русе. Това съобщи читател на Ruse24.bg.

Движението се осъществява в една лента. По кадрите изглежда, че дърво е паднало върху жиците, а екипите отстраняват аварията.