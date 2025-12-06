Пространството пред Регионалния исторически музей на площад "Княз Александър Батенберг“ в Русе беше обогатено с нова коледна украса, дарена от Лайънс клуб "Вдъхновение“.Проектът се реализира в партньорство с Община Русе и е част от тематичните събития в рамките на фестивала "Русе – коледната звезда на Дунав“.На откриването присъстваха десетки русенци, дошли да се насладят на светлините и празничната атмосфера. Лентата беше прерязана от президента на Лайънс клуб "Вдъхновение“ Чавдар Иванов и заместник-кмета Златомира Стефанова.