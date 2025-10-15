ЗАРЕЖДАНЕ...
Чужденец обра чейндж бюро в Русе
©
По данни на служител от обекта, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута. Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, клиентът е успял да отвлече вниманието на касиера. Два часа след като чужденецът напуска обекта, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.
По случая е образувано досъдебно производство за кражба, съобщи ОДМВ-Русе. Все още се извършват оперативно-издирвателни действия за установяване на самоличността на извършителя.
Още от категорията
/
Пенчо Милков обсъди с ръководството на Siemens и Русенския университет нови посоки за сътрудничество в областта на иновациите и сигурността
14.10
Драгомир Драганов: Общините са сърцето на демокрацията, защото са най-близкото ниво на власт до хората
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Колко глоби отнесоха русенците за нарушения по пътищата за първит...
16:00 / 14.10.2025
Село Николово остава в бедственото положение: Възможна е и евакуа...
15:25 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.