Цвета Трендафилова представи първата си арт инсталация в Русе

© Община Русе Цвета Трендафилова откри тази вечер в Центъра за изкуство и култура "Блок 14“ първата си в Русе изложба с арт инсталация. Експозицията е ретроспективна и проследява творческия път на русенката през последните 10 години. Под мотото "Какво се случва със сърцето“ Трендафилова, позната като бижутер и артист с международна кариера, показва десет различни свои колекции, изработвани през изминалото десетилетие. Експонатите отразяват вътрешната трансформация на душата и сърцето – пътуване през идентичност, любов и нежност, разказано чрез формата на съвременното изкуство.



Цвета Трендафилова е възпитаничка на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“, а след това завършва артмениджмънт в Барселона, където живее и досега. През последните две десетилетия разработва креативни концепции за водещи модни брандове като Tous, Zara, Stradivarius, Mango и много други. Развива собствена колекция бижута под марката @takemyyellowdress, като обогатява портфолиото си с дигитални проекти, дизайнерски решения и артистични инсталации.



Кметът Пенчо Милков разгледа изложбата и изрази своята подкрепа и възхищение от представянето на артистката в родния ѝ град. "Мултидисциплинарният Ви подход превръща изложбата в пространство, където границите между жанрове, форми и емоции се размиват, за да се роди нещо ново – искрено, човешко и дълбоко. Това е ретроспекция на творческия Ви път и ретроспекция на чувствата – на онова, което се случва вътре в нас, когато се срещнем с изкуството. Този откровен диалог между изкуството и зрителя обогатява културния живот на нашия град и вдъхновява всички, които имат привилегията да се докоснат до Ваша творба,“ заяви Милков.



Трендафилова сподели, че човек усеща сърцето си, само когато то го заболи, и че всеки трябва да умее да общува с емоциите си. Изложбата на Трендафилова се допълва от фотографските работи на Вера Готцева, които създават визуален диалог с основната концепция. Експозицията, която включва дигитални проекти, дизайнерски решения и артистични инсталации, може да бъде разгледана до 10 октомври всеки работен ден от 17:30 до 20 ч.