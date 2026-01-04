Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
© NOVA
По неофициални данни у нас живеят над 200 хиляди алкохолици. По отношение на рисковете от пиенето статистиката е още по-притеснителна, а здравните последици - сериозни. България губи средно 6 и половина години на човек заради алкохола, икономическото отражение също е голямо. За терапията на алкохолиците помагат групи за самопомощ, има ги в почти всеки град, консултации с психолог, а при сериозната зависимост - лечението е в ръцете на психиатрите, на пациента, с подкрепа на неговото семейство, приятели, колеги.
След 30 години в хватката на алкохола, той е един от пациентите на отделението по зависимости в Центъра за психични заболявания в Русе. Крием лицето и името му, защото има престижна професия и не иска хората да знаят за тази зависимост.
"Накрая вече започнах от сутринта, пречеше ми на работата", споделя зависимият пред NOVA.
Потърсил помощ, защото осъзнал, че сам няма да се справи. Осъзнаването на проблема е първата стъпка за лечението на тази зависимост, казва лекуващият психиатър д-р Станислав Иванов.
"После следва смирението, да знаеш, че това е една висша сила, просто трябва да го приемеш и да вървиш успоредно с този проблем", обясни той.
Повечето алкохолици постъпват принудително за лечение.
"Притесняват се да постъпят в психиатрично заведение. Страхуват се от условията, от стигмата, имиджа, какво ще кажат хората", каза още д-р Иванов.
Употребата на алкохол е социално приемливо поведение по нашите ширини. Няколко питиета на банкети, фирмени партита, тържества не ни правят алкохолици, казват лекарите и подчертават, че едва три процента от хората развиват зависимост.
Често алкохолната зависимост се развива след преживяни лични или професионални кризи, разочарования, стрес.
Още от категорията
/
Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе открива първата изложба за годината!
14:44 / 03.01.2026
Пасарелката на бул."Тутракан" придобива нов вид
10:16 / 03.01.2026
Продължава записването на участници в ритуала по хвърляне на Бого...
18:06 / 02.01.2026
НИМХ постави жълт код в няколко области, в Русе е зелен
15:42 / 02.01.2026
Хаос в градския транспорт на Русе - едни шофьори таксуват, други ...
15:32 / 02.01.2026
"Арт галерия 7" в Русе представи първата си пълна програма за яну...
13:33 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.