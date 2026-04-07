Комплексният онкологичен център (КОЦ) в Русе, който обслужва пациенти от три области - Русе, Разград и Силистра, е изправен пред сериозни изпитания. Управителят на лечебното заведение д-р Камен Кожухаров сподели в ефира на БНТ подробности за критичния недостиг на кадри и финансовия натиск върху центъра.

Кадровият дефицит: Къде е най-трудно?

Според д-р Кожухаров липсата на специалисти в определени сектори е почти хронична.

"Има. В някои специалности дефицитът е почти хроничен, да не кажа постоянен. За лъчелечение и нуклеарна медицина, както и за урология, ни трябват специалисти. По другите специалности засега сме добре", коментира той.

Докато хирургията и рентгенологията остават атрактивни, младите лекари имат високи изисквания към апаратурата.

"Младите специалисти искат да тръгнат с летящ старт с нова техника. Новите технологии са важни за поколението, което в момента навлиза в професията", обясни управителят.

Натоварване без дежурства, но с голямо напрежение

Липсата на хора води до огромна тежест върху малкото налични специалисти.

"В тези специалности няма дежурства, но натоварването е много голямо. В лъчелечението, например, имаме един специалист, а пациентите са много - цялата тежест пада върху него. За нуклеарна медицина постоянно търсим хора. Засега работят двама специалисти, които са в пенсионна възраст, но докога ще е така - не знам", признава д-р Кожухаров.

Финансовият натиск и инфлацията

Лечебното заведение е притиснато между старите бюджети и растящите разходи.

"Трудно се справяме. В момента нямаме нов бюджет, всичко е останало на нивата от преди. В същото време инфлационният натиск расте. Контрагентите ни също искат да увеличат приходите си и изпращат искания за анекси към договорите, а нашите приходи остават на нивата от преди година-две. Опитваме се да оптимизираме дейността и да увеличим приходите", посочи той.

За възнагражденията, в КОЦ-Русе се прилага система според индивидуалния принос.

"Имаме разпределение според приноса на всеки екип за реализираните приходи. Съществува процентно разпределение на допълнителното материално стимулиране – т.нар. клинични пътеки. Този метод се използва и в други лечебни заведения. Основните заплати се стремим да поддържаме актуални и конкурентни", заключи д-р Кожухаров.