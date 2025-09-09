ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в Русе
"В МВР е време за оставки след пребития началник на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе", заяви пред журналисти съпредседателят на ДБ и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
"Обществото свикна да бъде лъгано от институциите, да бъде манипулирано и затова този път ще трябва да се носи отговорност. Митов да направи пресконференция и да отговори на всички въпроси, които възникнаха", посочи Мирчев.
От своя страна другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов каза, че МВР не трябва да предоставя своята версия по случая, а да предостави цялата истина пред обществото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
12:17 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: