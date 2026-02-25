Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе прави намаление на цената на билетите за пиесата "Глория" по случай Световния ден на театъра. Това съобщиха от театъра в своя Фейсбук профил.Билетите ще бъдат на половин цена, а гостите на културния институт ще могат да се насладят на представлението в Камерната зала на театъра на 27 март от 19:00 часа.Отстъпката на билетите става активна при използване на промокод "27" при онлайн покупка или на касата на театъра. Инициативата е символичен подарък за зрителите в деня, който се чества международно от 1962 година насам по инициатива на ЮНЕСКО.Билетите вече са в продажба онлайн и на касата на театъра, която работи с прекъсване в следобедните часове. От ръководството припомнят, че празникът е повод за размисъл и споделена емоция пред магията на сценичното изкуство.