ДТ "Сава Огнянов" в Русе отбелязва Световния ден на театъра с билети на половин цена
©
Билетите ще бъдат на половин цена, а гостите на културния институт ще могат да се насладят на представлението в Камерната зала на театъра на 27 март от 19:00 часа.
Отстъпката на билетите става активна при използване на промокод "27" при онлайн покупка или на касата на театъра. Инициативата е символичен подарък за зрителите в деня, който се чества международно от 1962 година насам по инициатива на ЮНЕСКО.
Билетите вече са в продажба онлайн и на касата на театъра, която работи с прекъсване в следобедните часове. От ръководството припомнят, че празникът е повод за размисъл и споделена емоция пред магията на сценичното изкуство.
Още от категорията
/
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, въз...
17:33 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.