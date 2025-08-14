"Да,България" инициира разговор с областния управител на Русе във връзка с държавните имоти с отпаднала необходимост

© “Да, България" инициира разговор с областния управител на Русе Драгомир Драганов във връзка с държавните имоти с отпаднала необходимост.



Вчера стана ясно по време на среща, посветена на имотите с отпаднала необходимост, че в Русенско те са 93 обекта, като 5 са под управлението на Драганов.



Това бе първата среща от инициативата на "Да, България“ за разговори с областните управители по темата. От страна на “Да, България" присъства общинският съветник Митко Кунчев.



По инициатива на народния представител от ПП-ДБ Иван Белчев се проведе среща между Областна администрация и председателите на всички групи в Общинския съвет в Русе във връзка с над 4400-те държавни имота, които правителството обяви, че са "с отпаднала необходимост“ .



От срещата стана ясно, че има сериозни несъответствия в списъците, което е ясен сигнал, че преди всяка продажба са нужни прозрачност, открит диалог и щателна проверка на фактите. Беше посочен пример с имот в първоначалния списък за продажба, който се оказва, че се използва активно от Русенския университет, където се помещава факултет "Кинезитерапия" в така наречения блок на борците на ул. “Александровска". До университета изобщо не е било изпратено запитване дали имотът е нужен, а изненадата в залата е била огромна. След това от Областна администрация са уточнили, че имотът ще остане в управлението на Русенския университет.



Общинските съветници от ПП–ДБ категорично заявиха, че ще настояват актуализирания списък с държавните имоти да бъде разгледан на следващата сесия на Общинския съвет, за да се прецени кои обекти могат да бъдат прехвърлени към Община Русе и развивани в полза на обществото вместо да се продават без реален анализ и визия.



Срещите с областните управители продължават в цялата страна. Целта е общественият интерес да бъде защитен и да се търси най-доброто използване на държавните имоти.