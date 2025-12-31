Притеснителни кадри на деца, които хвърлят пиратки в Русе, се появиха в социалните мрежи. Очевидец на действията публикува снимки във Facebook групата "Забелязано в Русе". На тях се вижда, че група деца на видима възраст между 10 и 12 години обикалят из улиците и очевидно пускат бомбички.Авторът на публикацията призовава родителите да бъдат по-отговорни и да разговарят на тази тема с децата си, "за да не посрещат новата година в спешното отделение"."Хвърлят безразборно бомбички един към друг с цел “загрявка", както чух едно от децата да се изказва. Дано няма инциденти и весело посрещане на новата година!", пише още жената, публикувала кадрите.