Кучета от Общинския приют в Русе намериха нов дом, макар и само за ден. Те гостуваха на регионалната библиотека, за да могат малките читатели да ги погалят и да им прочетат приказка. А целта е да се насърчи осиновяването на животни от приюта.В Общинския приют са настанени над 800 кучета, прибрани от улицата. Те обаче по нищо не отстъпват на породистите, казват доброволците, които се грижат за тях. Затова е безсмислено да се харчат пари за купуването на животно, при условие, че може да се осинови."Искаме да покажем, че тези кучета съществуват, постоянно биват изхвърляни и бебета, и големи. Напоследък стават много случаи на насилие и ние сме потресени, няма наказани. Няма смисъл от тази агресия, от негативно отношение към животните, тъй като те са нещо божествено добро", каза доброволецът Милена Милчева пред БНТ.За секунди кучетата се превърнаха в любимци на децата, които нямаха търпение да ги отведат вкъщи."Просто хората могат да се грижат за тях и те да са щастливи, както ние", споделя малката Дебора."Много е сладко и пухкаво, ще се грижим за него. Освен, ако майка ѝ позволи", каза Ема."Връзката между децата и кучетата е толкова истинска, че единствената пречка между това да бъдат заедно са възрастните. Така, че възрастни, вземайте кученца от приюта, осиновявайте на дечицата и ги гледайте до живот. Учете ги как да обичат, как да се грижат. Това е най-важното", подчерта доброволецът Юлия Маринова.