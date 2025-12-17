Деца и родители от Русе и Свищов посрещнаха Коледа със спорт и игри
©
По покана на организаторите представители на русенското сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм" с готовност се включиха в инициативата и споделиха празника с децата и техните семейства. За всички участници срещата беше изключително ценна, тъй като тя даде възможност за взаимна подкрепа, споделяне и усещане за принадлежност към общност от съмишленици.
И в двата града активно се развиват спортни дейности, насочени към деца и младежи със специални потребности. Тренировките се провеждат ежеседмично, по предварително изготвен график и специализирана програма. За целта се обучават треньори, които придобиват необходимите знания и умения за работа с деца със специфични нужди. Така спортното семейство непрекъснато се разширява, а значението на спорта като средство за развитие и социализация все по-ясно се утвърждава.
Инициативата показа по категоричен начин, че спортът е за всички. На едно място се събраха деца със специални потребности и деца в норма - ясен пример за истинска и работеща интеграция. Разпределени в отбори, децата и техните родители участваха в разнообразни игрови предизвикателства, чрез които развиваха и демонстрираха концентрация, точност, ловкост, бързина и съобразителност. Неизменна и обединяваща част от празника беше и изиграването на българско хоро.
Всички деца получиха грамоти и медали за своето участие, но най-голямата награда за тях остана преживяната радост от споделените игри, вниманието и времето, прекарано с хора, които ги приемат и подкрепят такива, каквито са.
/
