Десетки деца и ученици се включиха в уъркшоп по калиграфия, организиран от известния русенски художник Иван Иванов-Йоаний, който е и ръководител на школата по рисуване и дизайн към Общинския детски център за култура и изкуство (ОбДЦКИ) в крайдунавския град. Инициативата, която се проведе тази вечер в Детската художествена галерия на ул. "Борисова" 51, е по случай Китайската Нова година.

Сред гостите на събитието бяха заместник областният управител Георги Георгиев, кметът Пенчо Милков и неговият заместник Енчо Енчев, както и ръководителят на катедрата по промишлен дизайн в Русенския университет доц. д-р Йордан Дойчинов. "В съвременното динамично и дигитализирано общество калиграфията продължава да има особено значение като изкуство, носещо усещане за хармония, търпение и духовна дълбочина. Тя представлява не просто красиво изписване на букви, а форма на творческо изразяване, която съчетава традиция, естетика и личен почерк. Днешното събитие учи, че истинската красота не е само в формата, а в съзнателното намерение и моралната яснота, които стоят зад всяко изписано слово", заяви Георгиев.

Той пожела идващото време бъде белязано от силата на разума, чистотата на намеренията и непоколебимата вяра в доброто. "Нека всеки нов ден ни напомня за отговорността да градим – първо в себе си, после в обществото – храм на справедливост, хармония и човечност. Да посрещнем утрешния ден с отворени сърца и с готовност да бъдем носители на светлина там, където има съмнение, на надежда там, където има колебание и на единство там, където има разделение", допълни Георгиев.

От своя страна кметът Милков посочи, че под ръководство на Йоаний школата се е утвърдила като пространство на вдъхновение, творчество и духовно израстване, където децата не само усвояват художествени умения, но и развиват въображението си, чувството за красота и уважението към изкуството. "Вашата всеотдайност, професионализъм и педагогическа грижа създават среда, в която талантът се насърчава, а трудът се превръща в радост и постижение. Изключително впечатляващ е творческият подход, чрез който реалното преживяване – посещението в Ездовия клуб "Силвена спорт", се е превърнало в художествено вдъхновение за децата. Срещата с благородството, силата и динамиката на конете е намерила ярък и емоционален израз в техните рисунки, изпълнени с движение, цвят и въображение. Това е пример за живо образование чрез изкуство, което оставя трайна следа в детското развитие", допълни кметът на община Русе.

Според него калиграфската работилница и съпътстващата изложба показват колко силно въздействие има творческата среда, когато е изградена с грижа и любов. "Те доказват, че изкуството възпитава търпение, концентрация, уважение към детайла и стремеж към съвършенство – ценности, които остават за цял живот. Убеден съм, че експозицията в Детската художествена галерия ще бъде истински празник за публиката и ще донесе заслужена гордост на участниците, техните семейства и преподаватели", заяви кметът Милков. Според него подобни инициативи обогатяват културния облик на Русе и затвърждават ролята на града като средище на творчество, образование и духовност.

"Като художник възприемам калиграфията не просто като техника, а като дълбоко преживяване – тих диалог между ръката, съзнанието и вътрешния свят. Всяка линия, която полагам върху белия лист, носи не само форма, но и настроение, ритъм и състояние на духа", сподели Йоаний от своя страна. Той твърди, че калиграфията е начин да се почувства материалността на мисълта, т.е. как идеята преминава през ръката и остава като видим знак.

Акцентът на експозицията бе поставен върху Годината на Огнения кон по китайския календар. Малките художници са рисували етюдите в продължение на повече от три месеца. На събитието присъстваха гости от Китай, а всички имаха възможността да опитат оригинален китайски чай и китайски ястия.