На 23 април от 19 часа на сцената на Държавна опера - Русе ще гостува най-новият спектакъл по текст на Стефан Цанев "Деца на света“.

В постановката участват актьорите Димитър Маринов и Ели Скорчева, които влизат в ролята на двама родители, очакващи децата им да се завърнат от чужбина.

"За мен е голямо вълнение след повече от 37 години да играя отново на българска сцена", споделя Димитър Маринов, чиито родови корени са от Русе.