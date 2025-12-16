Коледният благотворителен базар на Българския Червен кръст (БЧК) в Русе вече посреща първите си посетители в къщичка номер 5 на Ледения парк. Инициативата стартира с вълна от съпричастност, благодарение на най-малките жители на града.От областната организация на БЧК изразиха своята благодарност към децата, родителите и целия екип на Детска градина "Пинокио" - Русе, които предоставиха голямо количество ръчно изработени коледни играчки и украси, сега изложени на щанда на базара.Посетителите могат да открият уникални сувенири, изработени с много старание и детско въображение - коледни венци, играчки за елха и тематични декорации. Всички средства от продажбата ще бъдат използвани за хуманитарните каузи на Червения кръст в региона.Организаторите призовават русенци и гостите на града да посетят къщичка номер 5, за да подкрепят усилията на доброволците и да отнесат вкъщи частица от празничния дух, сътворен от децата на Русе.