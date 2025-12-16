Децата на Русе сътвориха празнична магия на базара на БЧК
© БЧК - Русе
От областната организация на БЧК изразиха своята благодарност към децата, родителите и целия екип на Детска градина "Пинокио" - Русе, които предоставиха голямо количество ръчно изработени коледни играчки и украси, сега изложени на щанда на базара.
Посетителите могат да открият уникални сувенири, изработени с много старание и детско въображение - коледни венци, играчки за елха и тематични декорации. Всички средства от продажбата ще бъдат използвани за хуманитарните каузи на Червения кръст в региона.
Организаторите призовават русенци и гостите на града да посетят къщичка номер 5, за да подкрепят усилията на доброволците и да отнесат вкъщи частица от празничния дух, сътворен от децата на Русе.
