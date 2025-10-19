По случай Деня на българския лекар, децата от Детска градина "Слънце“, група "Слънчеви зайчета“, поднесоха своя специален поздрав към екипа на Отделение "Трансфузионна хематология“ в Университетска болница "Канев“.С много усмивки и вълнение те подариха рисунки, баджове с надпис "Благодаря, че Ви има!“ и поздравителен адрес, а за финал изпълниха и песен, посветена на лекарите.Този красив жест напомня, че признателността и добротата започват от най-ранна възраст.Благодарим на децата и техните учители за вниманието, вдъхновението и искрената обич!, написаха от лечебното заведение.