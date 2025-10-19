ЗАРЕЖДАНЕ...
Децата от ДГ "Слънце" поздравиха лекарите от УМБАЛ "Канев"
С много усмивки и вълнение те подариха рисунки, баджове с надпис "Благодаря, че Ви има!“ и поздравителен адрес, а за финал изпълниха и песен, посветена на лекарите.
Този красив жест напомня, че признателността и добротата започват от най-ранна възраст.
Благодарим на децата и техните учители за вниманието, вдъхновението и искрената обич!, написаха от лечебното заведение.
