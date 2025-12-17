Делегация от България почете делото на Христо Ботев и Гюргевския комитет
"Днес ние живеем в свободна България. Имаме права, глас, възможности, но свободата вече не се защитава с пушки, а с отговорност", заяви Драганов. "Днес, когато светът отново е пълен с несигурност, разделение и войни, Априлското въстание ни напомня, че малките народи оцеляват не с численост, а с дух и ценности. Нашата задача не е да повтаряме героизма на миналото, а да го превеждаме на езика на настоящето – с активност вместо апатия, със солидарност вместо омраза, с памет вместо забрава", категоричен бе Драганов. Той отчете и ролята на румънската страна за безпроблемната революционна дейност на българите по време на Освободителното движение.
Инициативата включва отбелязването на годишнини в българската история със значение за общата европейска история, които се отбелязват през годините до 2032 г., когато се навършват 1400 години от създаването през 632 г. на първото българско държавно образувание на европейска територия - Стара Велика България. "Тук, на гостоприемната румънска земя, е издаван вестник "Нова България", основан от великия революционер и поет Христо Ботев. Наблизо бе и сградата, в която живяха българските емигранти, които организираха през 1876 г. най-голямото освободително въстание в България", гласи надписът на български и румънски език на плочата на улица "Влад Цепеш" в близост до пазара в Гюргево.
В инициативата участваха още кметът на Община Русе Пенчо Милков, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев, посланикът на България в Румъния Радко Влайков, заместник-кметът на Община Гюргево Йонел Мускалу, водещият и изпълнителен продуцент на предаването "Панорама" на Българската национална телевизия Бойко Василев, както и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева.
Делегацията отиде и до пристанището в съседния на Русе град. Плочи на български и румънски език напомнят, че "От това място на 16 май 1876 година се качи на кораба "Радецки" големият патриот и революционер Христо Ботев, отправяйки се към родината начело на патриотична чета, за да вземе участие в борбата за национално освобождение на българския народ". След това беше посетен Пантеонът на възрожденците в Русе, както и гробницата на Захари Стоянов.
В рамките на инициативата "14 века България в Европа" в Националния пресклуб на БТА в Русе днес ще се проведе и конференция на тема "150 години от Априлското въстание – 1876 г., и отбелязване на взетото през декември 1875 г. решение за обявяване на въстание от Гюргевския революционен комитет". Форумът в крайдунавския град поставя началото на разговори за 150 години от Априлското въстание, които ще бъдат организирани през идната година и в националните пресклубове на Агенцията в центровете на четирите революционни окръга на въстанието – Велико Търново, Сливен, Враца и Панагюрище.
