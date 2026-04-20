Делото за нападението над зам.-директора на ОДМВР- Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е с нова дата. Първото разпоредително заседание е пренасрочено за 9 юни, съобщава Dunavmost.

Причината за отлагането е постъпила молба от защитата на един от подсъдимите, в която е посочена невъзможност за явяване на първоначално насрочената дата.

Четирима младежи ще застанат пред съда за жестокия инцидент, разиграл се в началото на септември миналата година.

Непълнолетният по време на деянието Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров по време на изпълнение на служебните му задължения. Останалите трима подсъдими – Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов, са привлечени към наказателна отговорност за причиняване в съучастие на лека телесна повреда по хулигански подбуди на съседа на полицая – Георги Д. Инцидентът ескалира, след като на младежите е била направена забележка за рисково шофиране.

На предстоящото през юни заседание съдът ще трябва да обсъди въпроси, свързани с подсъдността, наличието на основания за спиране на производството и евентуални процесуални нарушения.