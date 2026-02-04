Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на Дунав мост при Русе
©
Произведени са 14 са нови стоманобетонни панели от общо 744 броя от началото на ремонтните дейности. Монтирани са и 20 стоманобетонни панели от общо 128 за затворения за ремонт участък.
В следващите дни продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компроментирани повърхности, предвидени за торкретиране.
Основният ремонт на Дунав мост се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
01.12
Още от категорията
/
След серия инциденти с жертви в страната: Областният управител на Русе обсъжда мерки за защита при пожари и снеговалежи
02.02
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване на имоти във връзка с АМ "Русе - Велико Търново"
31.01
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.