Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на Дунав мост при Русе
© АПИ
Дейностите по съоръжението продължават в затворения 320-метров участък в платното в посока България. Монтирани са нови стоманобетонни панели, като вече са поставени 24 от общо 128, предвидени в отсечката. Произведени са и 12 нови стоманобетонни панели, с което от началото на ремонта на моста общата им бройка достига 756 броя.
През изминалата седмица започна поставянето на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели в затворения участък. Стартира и монтажът на мрежи и дюбели за торкрет бетон. Обработват се и компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране. В следващите дни по график ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности.
Основният ремонт на Дунав мост се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
01.12
Още от категорията
/
Русенският университет организира финала на националната купа по финансова грамотност за ученици
13:25
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10.02
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопродукти в река Дунав след потъването на кораб във водите край Гюргево
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.