Народният представител Биляна Иванова от ПГ "БСП-Обединена левица" ще проведе приемни за граждани на 12 януари 2026 г. (понеделник) от 11:00 до 13:00 часа в централата на БСП Русе на ул. "Църковна независимост" 18."Желаещите да споделят свои въпроси, сигнали и предложения могат да се запишат на тел. 0878 521 259, както и на място от 10:00 до 17:00 часа през работните дни", се казва в съобщението.