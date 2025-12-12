Николай Братованов, народен представител от ГЕРБ-СДС за Русе, изказа признателност към всички, които са го подкрепили и му се доверяват. Той споделя, че независимо от подадената оставка на правителството, ще продължи да отстоява прагматичните решения за Русе, законността и да работи на терен, готов да чуе гласа на избирателите с техните мнения, идеи и препоръки.Ето какво пише Николай Братованов въвСкъпи приятели,Искам от сърце да благодаря на всички вас за доверието, което ми гласувахте, и за подкрепата, която усещам всеки ден. Благодарение на вашия вот и активност работя в 51-вото Народно събрание с ясно съзнание за отговорността, която ми поверихте.До този момент свършихме немалко – отстоявахме важни законопроекти, поставихме теми, които години наред са били пренебрегвани, и направихме конкретни стъпки към по-прозрачно и ефективно управление. Знам, че има още много работа, но съм убеден, че с общи усилия можем да постигнем повече.Народът ни изпрати на поправителен изпит със своите основания, които трябва да бъдат чути, разбрани, а допуснатите грешки поправени!Gen-Z са нашите деца! Ние като отговорни родители трябва да не се конфронтираме с тях, а да ги разберем като им позволим да сбъдват мечтите си и им помагаме!Продължавам да работя с енергия, последователност и уважение към вашите очаквания.Благодаря ви за доверието - то ме задължава и ме мотивира всеки ден.На дневен ред сега, след гласуваната оставка на правителството са отстояване на прагматични решения за Русе, законност и работа на терен!Оставам на разположение за идеи, препоръки и разговор.