Депутатът Николай Братованов: Благодаря за доверието - то ме задължава и мотивира всеки ден
©
Ето какво пише Николай Братованов във Facebook:
Скъпи приятели,
Искам от сърце да благодаря на всички вас за доверието, което ми гласувахте, и за подкрепата, която усещам всеки ден. Благодарение на вашия вот и активност работя в 51-вото Народно събрание с ясно съзнание за отговорността, която ми поверихте.
До този момент свършихме немалко – отстоявахме важни законопроекти, поставихме теми, които години наред са били пренебрегвани, и направихме конкретни стъпки към по-прозрачно и ефективно управление. Знам, че има още много работа, но съм убеден, че с общи усилия можем да постигнем повече.
Народът ни изпрати на поправителен изпит със своите основания, които трябва да бъдат чути, разбрани, а допуснатите грешки поправени!
Gen-Z са нашите деца! Ние като отговорни родители трябва да не се конфронтираме с тях, а да ги разберем като им позволим да сбъдват мечтите си и им помагаме!
Продължавам да работя с енергия, последователност и уважение към вашите очаквания.
Благодаря ви за доверието - то ме задължава и ме мотивира всеки ден.
На дневен ред сега, след гласуваната оставка на правителството са отстояване на прагматични решения за Русе, законност и работа на терен!
Оставам на разположение за идеи, препоръки и разговор.
Още от категорията
/
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
10.12
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.