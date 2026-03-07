Състезанието посрещна в Русе 360 бегачи от три държавиДеветото издание на маратона "Приста рън“ се проведе днес в лесопарка "Липник“ в Русе, привличайки над 360 участници от 34 града в страната. Сред стартиралите бяха и индивидуални атлети от Украйна и Румъния.Заместник-кметът Златомира Стефанова поздрави организаторите и награди победителите, подчертавайки значението на маратона за спортния календар на региона. В своето обръщение тя благодари на всички, направили събитието възможно. "Приста рън“ вече е доказателство за качествено и добре организирано състезание, което се превръща в устойчива традиция за Русе. Поздравявам стигналите до финала, защото всеки завършен километър е лична победа, която заслужава аплодисменти“, заяви заместник-кметът.Маратонът предложи четири дистанции, подходящи за различни възрасти и ниво на подготовка. Най-голям интерес предизвика дистанцията от 9 км, в която се включиха 192-ма бегачи. Сериозна издръжливост демонстрираха и атлетите на 18 км (92-ма участници) и тежката кралска дисциплина от 30 км, успешно преодоляна от 38 маратонци. 32 деца до 14-годишна възраст се надпреварваха на дистанция от 4 км.Десет русенци се класираха на призовите места в дистанциите, а 13-годишната Даяна Гатева, също от Русе, беше единствена от децата, която пробяга 9 км и затова тя заслужи специална купа. Доайен на маратона беше Михаил Терзиев, който на своите 79 години пробяга 9-километровата дистанция.Медали и предметни награди получиха най-бързите деца, мъже и жени. Отличия им бяха връчиха също и от ръководителя на Университетския спортен център на Русенския университет д-р Валери Йорданов, председателя на "Компас-крос“ Камен Каменаров и организатора на "Приста рън“ Валентин Каменаров.Всеки атлет, прекосил финалната линия, бе удостоен с медал с логото на маратона. Организатори на събитието са спортен клуб "Компас-крос“ към Университетския спортен център при Русенския университет и Община Русе, с подкрепата на Русенския университет "Ангел Кънчев“ и русенски фирми.Ето крайното класиране от маратона "Приста рън 2026“:4 КИЛОМЕТРА – ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИМомичета• Първо място: Ева Недялкова (Две могили)• Второ място: Белослава Генчева (Плевен )• Трето място: Карина Тонева (Плевен)Момчета• Първо място: Николай Пенчев ("Тангра“ – Варна)• Второ място: Александър Филипов ("Локомотив“ – Русе)• Трето място: Мартин Ботев (Търговище)9 КИЛОМЕТРАЖени• Първо място: Мариана Иванова ("Компас Крос“ - Русе)• Второ място: Даяна Хаджиденева (Варна)• Трето място: Тетяна Разуванова (Украйна)• Даяна Гатева (Русе - 13 г.)Мъже• Първо място: Георги Тодоров (Борисово)• Второ място: Димитър Кръстев (Русе)• Трето място: Преслав Пейнов (Арбанаси)18 КИЛОМЕТРАМъже• Първо място: Петър Борисов ("Компас Крос“ – Русе)• Второ място: Преслав Кушев ("Дунав“ – Русе)• Трето място: Ивайло Вълев (Плевен)Жени• Първо място: Елеонора Христова ("Компас Крос“ – Русе)• Второ място: Мария Генджова (Русе)• Трето място: Ирен Юсменова (Русе)30 КИЛОМЕТРАМъже• Първо място: Калин Василев ("Търново рънс“)• Второ място: Валентин Савов (София)• Трето място: Даниел Иванов (В. Търново)Жени• Първо място: Анна Попова ("Атлет“ – Мездра)• Второ място: Веселина Иванова (Русе)• Трето място: Цветослава Беева (Белене)