Десет русенци заеха призови места в маратона "Приста рън"
© Община Русе
Деветото издание на маратона "Приста рън“ се проведе днес в лесопарка "Липник“ в Русе, привличайки над 360 участници от 34 града в страната. Сред стартиралите бяха и индивидуални атлети от Украйна и Румъния.
Заместник-кметът Златомира Стефанова поздрави организаторите и награди победителите, подчертавайки значението на маратона за спортния календар на региона. В своето обръщение тя благодари на всички, направили събитието възможно. "Приста рън“ вече е доказателство за качествено и добре организирано състезание, което се превръща в устойчива традиция за Русе. Поздравявам стигналите до финала, защото всеки завършен километър е лична победа, която заслужава аплодисменти“, заяви заместник-кметът.
Маратонът предложи четири дистанции, подходящи за различни възрасти и ниво на подготовка. Най-голям интерес предизвика дистанцията от 9 км, в която се включиха 192-ма бегачи. Сериозна издръжливост демонстрираха и атлетите на 18 км (92-ма участници) и тежката кралска дисциплина от 30 км, успешно преодоляна от 38 маратонци. 32 деца до 14-годишна възраст се надпреварваха на дистанция от 4 км.
Десет русенци се класираха на призовите места в дистанциите, а 13-годишната Даяна Гатева, също от Русе, беше единствена от децата, която пробяга 9 км и затова тя заслужи специална купа. Доайен на маратона беше Михаил Терзиев, който на своите 79 години пробяга 9-километровата дистанция.
Медали и предметни награди получиха най-бързите деца, мъже и жени. Отличия им бяха връчиха също и от ръководителя на Университетския спортен център на Русенския университет д-р Валери Йорданов, председателя на "Компас-крос“ Камен Каменаров и организатора на "Приста рън“ Валентин Каменаров.
Всеки атлет, прекосил финалната линия, бе удостоен с медал с логото на маратона. Организатори на събитието са спортен клуб "Компас-крос“ към Университетския спортен център при Русенския университет и Община Русе, с подкрепата на Русенския университет "Ангел Кънчев“ и русенски фирми.
Ето крайното класиране от маратона "Приста рън 2026“:
4 КИЛОМЕТРА – ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ
Момичета
• Първо място: Ева Недялкова (Две могили)
• Второ място: Белослава Генчева (Плевен )
• Трето място: Карина Тонева (Плевен)
Момчета
• Първо място: Николай Пенчев ("Тангра“ – Варна)
• Второ място: Александър Филипов ("Локомотив“ – Русе)
• Трето място: Мартин Ботев (Търговище)
9 КИЛОМЕТРА
Жени
• Първо място: Мариана Иванова ("Компас Крос“ - Русе)
• Второ място: Даяна Хаджиденева (Варна)
• Трето място: Тетяна Разуванова (Украйна)
• Даяна Гатева (Русе - 13 г.)
Мъже
• Първо място: Георги Тодоров (Борисово)
• Второ място: Димитър Кръстев (Русе)
• Трето място: Преслав Пейнов (Арбанаси)
18 КИЛОМЕТРА
Мъже
• Първо място: Петър Борисов ("Компас Крос“ – Русе)
• Второ място: Преслав Кушев ("Дунав“ – Русе)
• Трето място: Ивайло Вълев (Плевен)
Жени
• Първо място: Елеонора Христова ("Компас Крос“ – Русе)
• Второ място: Мария Генджова (Русе)
• Трето място: Ирен Юсменова (Русе)
30 КИЛОМЕТРА
Мъже
• Първо място: Калин Василев ("Търново рънс“)
• Второ място: Валентин Савов (София)
• Трето място: Даниел Иванов (В. Търново)
Жени
• Първо място: Анна Попова ("Атлет“ – Мездра)
• Второ място: Веселина Иванова (Русе)
• Трето място: Цветослава Беева (Белене)
Още от категорията
/
Започна фолклорният фестивал "Дунавски славеи", събраха се над 800 млади музиканти от цялата страна
13:12
Русенският университет подписа споразумение за сътрудничество с Техническия университет в Регенсбург
04.03
Времето в Русе днес
03.03
Ясни са резултатите от VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" – Русе 2026
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Орлин Пенков: Oткритият разговор с хората е ключът към ефективнот...
18:11 / 06.03.2026
Започва спешен ремонт на пътя Русе - Кубрат
14:38 / 06.03.2026
Окончателно: Държавата няма да даде 10 милиона евро на Община Рус...
12:42 / 06.03.2026
Започна контролирано изпускане на язовир "Люмци"
09:17 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.