Десетгодишната Елена Димитрова от Русе спечели Гран при Международен фестивал TU ONDA
© Община Русе
Елена е възпитаничка на Вокална група "Приста" с ръководител Доротея Бальовска към Общинския младежки дом. Тя беше единственият представител на България на фестивала и се състезава успешно с участници от 8 държави – Чехия, Германия, Украйна, Полша, Израел, Русия, Молдова. Русенката спечели голямата награда в най-многобройната втора възрастова група с изпълнение на песен от филма "Смелата Ваяна". Освен Гран при, талантливата българка получи и първо място в категория "Фолклор с модерно звучене" след оценка от професионално международно жури.
Успехът на Елена Димитрова идва точно преди нейното участие в премиерата на мюзикъла "Бременските музиканти". Спектакълът е по музика на Юлиян Слабаков и е подготвен от Вокална школа "Приста войс" с ръководител Доротея Бальовска.
Проектът е финансиран по Програма "Култура" на Община Русе.
Очакваната дата за премиерата на "Бременските музиканти" е 29 октомври.
