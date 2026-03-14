Деца от училища и детски градини в Русе засадиха 30 дръвчета на кея в крайдунавския град. Инициативата е на основателя на Академия Деца Шампиони Мирослав Големанов и цели да даде пример на подрастващите как трябва да се отнасят към природата, а също и да ги научи да си помагат взаимно и да работят в екип.В събитието се включиха десетки деца и родители, а началото на инициативата бе дадено с любимата за малчуганите песен "Ало, ало слънчице“. В засаждането на дръвчетата, които са основно от видовете ясен, сребрист смърч, китайски мехурник, по известен като "дърво чушка“ и туя, се включиха още областният управител Орлин Пенков и заместник-кметът Енчо Енчев."Засаждането на дървета е повече от обикновено действие. То е символ на грижа към природата и бъдещето. Днес всички ние показваме, че малките добри дела могат да имат голямо значение. Нека днешният ден ни напомни, че всеки от нас може да направи нещо хубаво за природата. Едно дръвче днес означава по-добро утре“, каза Пенков и посочи, че такива инициативи са действително полезни. "В днешния свят, когато опазването на природните ресурси е едно от големите предизвикателства пред човечеството, подобни инициативи имат особена стойност. Те ни напомнят, че истинската промяна започва от личния пример и от общите усилия на цялото общество“, допълни областният управител.От своя страна Енчо Енчев също посочи, че има нужда от такива инициативи, особено на едно от любимите места за русенци. "Вярвам, че децата ще запомнят тази инициатива и ще разказват след време за това, че именно те са участвали в засаждането на дръвчета, които правят сянка, така необходима през летните дни“, допълни заместник-кметът.Инициаторът на събитието Мирослав Големанов благодари на всички, които се включиха. "Днес ние не засаждаме само дървета, а нашето бъдеще. Тази инициатива има по-дълбок смисъл. Важен е примерът, който ще дадем на нашите деца. За мен е важно и дръвчетата и децата да растат в този град, тук да се развиваме и никой да не си тръгва от тук. Можем да продължим да правим град Русе пример за останалите градове за живеене. Много искам тези деца като разхождат техните деца да са горди с това, което са направили преди години“, посочи Големанов. Дръвчетата бяха засадени между дветедетски площадки в непосредствена близост до Амфитеатъра на кея, като инициативата стана възможна и благодарение на Общинско предприятие "Паркстрой – Русе“.