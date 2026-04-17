Русенци отново ще имат възможност да сътворят еко инсталация в модерния уличен стил "yarn bombing“ – артистично "обличане“ на елементи от градската среда с цветни прежди.

На 21 април от 17:30 ч. в Парка на Възрожденците (в пространството около храм "Всех Святих“) ще се проведе импровизирано арт ателие на открито.

Идеята на инсталацията, както и през миналата година, е да бъдат "облечени“ с шарени плетива и рисунки около 20–30 дръвчета по алеята до храма. Рисунките са с екологична насоченост и са създадени от участници в Шестия онлайн конкурс за рисунка "Приказният свят на природата“, а цветните плетива са изработени с много любов от доброволци.

Събитието "Творим за природата“ е официално включено в световната мрежа от инициативи, посветени на Деня на Земята, организирани от EARTHDAY.ORG – най-голямото екологично движение, обединяващо над 150 000 партньори в 192 държави. Така всеки участник от Русе ще стане част от глобалните усилия за повишаване на осведомеността и вдъхновяване на действия в защита на природата.

Инсталацията ще може да бъде разгледана до 24 април в парковото пространство като част от проекта - Творчески екоактивности "Приказният свят на природата – 2026“, реализиран от СНЦ "Дунавско сияние“ с подкрепата на Програма "Култура“ на Община Русе.