На официална церемония в Русенски университет "Ангел Кънчев“ повече от 30 преподаватели от 22 образователни институции на територията на Община Русе получиха сертификатите си за успешно преминат специализиран курс по "Блоково-базирано програмиране на роботи“.Обучението се проведе в рамките на проект "Роботилница“ – съвместна инициатива на Русенския университет и "Хуауей Технолоджис България“, която се реализира със съдействието на Община Русе, ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и Центъра за върхови постижения "УНИТе“ – Русе, който бе и домакин на обучението. Основната идея на проект "Роботилница“ е да запознае децата с технологиите и роботиката от ранна възраст.До края на учебната година се очаква стотици ученици от 3-ти и 4-ти клас на училищата в Община Русе да се включат в специалните "Роботилници“. Това стана възможно след като в рамките на 6 седмици експерти от Русенски университет “Ангел Кънчев" предадоха своите знания за сглобяването и програмирането на роботи на учителите, а "Хуауей Технолоджис България“ осигури на училищата комплекти с микроконтролери и роботи.След проведеното обучение сертифицираните вече педагози ще започнат да обучават третокласниците и четвъртокласниците в сформираните "Роботилници“, а те от своя страна ще се готвят за предстоящото "V-то Общинско състезание по роботика за деца“, което ще се проведе в Русенски университет през май 2026. По време на надпреварата, която вече се е превърнала в традиция за Русе, малките ИКТ таланти ще трябва да премерят сили в три категории – "Светлинна щафета“, "Следене на линия“ и "Роботанци“ и ще демонстрират уменията си за кодиране, работа в екип и управление в синхрон на множество роботи, като ще трябва да преминат с тях по трасета, да следват линии и да изпълняват координирани хореографии.