Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
Бранимир Стефанов ще се занимава приоритетно със защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, етнически въпроси и изповедания, земеделие, както и развитието на Северен централен район, а също и с националната програма за ремонт и изграждане на военни паметници. "Познавам в лично качество и двамата си заместници от няколко години и съм с отлични впечатления от тях като хора и професионалисти“, заяви областният управител Орлин Пенков и посочи, че вярва, че заедно екипът ще изпълни със смисъл и съдържание времето, през което ще работи съвместно.
Припомняме, че Десислава Бенкова е юрист и икономист с дългогодишен опит, като основните ѝ теми на работа са свързани с кандидатстването, управлението и отчитането на европейски проекти, както и реализирането на обществени поръчки. През последните години тя е работила като юрист на международна компания в областта на химическата промишленост.
"Изключително съм дисциплинирана и се надявам за краткото време, което имаме тук да работим на много високи обороти, различни от досегашните и да постигнем резултати", категорична бе Бенкова. Бранимир Стефанов също по образование е юрист и икономист с над 20 години опит на различни мениджърски позиции в Русе. "Основната ни цел кореспондира напълно с тази, поставена от министър-председателя, а именно да спомогнем за организирането на честни и свободни избори, но и да решаваме други задачи, които са текущи, но важни за обществеността", посочи от своя страна Бранимир Стефанов.
