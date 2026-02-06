Детската кухня в Русе затваря
За децата, които посещават детските ясли, ще бъде осигурено хранене при пълно спазване на всички нормативни изисквания за здравословно и балансирано меню, съобразено с възрастта от 1 до 3 години.
Купоните за хранене на родителите от неорганизирания контингент за посочения период ще бъдат презаверени и ще могат да бъдат използвани допълнително в следващ период.
