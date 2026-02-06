Община Русе информира жителите на града, че на 9 и 10 февруари (понеделник и вторник) Детска млечна кухня – Русе временно няма да работи.За децата, които посещават детските ясли, ще бъде осигурено хранене при пълно спазване на всички нормативни изисквания за здравословно и балансирано меню, съобразено с възрастта от 1 до 3 години.Купоните за хранене на родителите от неорганизирания контингент за посочения период ще бъдат презаверени и ще могат да бъдат използвани допълнително в следващ период.