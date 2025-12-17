Детски хорове и ансамбли поздравяват Русе за Коледа
На 17 декември, сряда, от 18:30 часа в Пленарната зала на Община Русе е коледният концерт на Детската вокална група "Слънце" и Тамбурашкия оркестър "Русе" с диригент Наталия Константинова и преподаватели по тамбура Весела Казанджиева и Георги Тодоров. Входът за концерта е свободен.
Фолклорният ансамбъл "Русчуклийче" също ще поздрави русенци за Коледа с концерт на 19 декември, петък, от 18:30 часа в Голямата зала на Доходно здание. Входът за това събитие е с билети, които могат да бъдат закупени на 18 и 19 декември на касата на Доходно здание от 10 до 17 часа.
На 19 декември от 19 часа в зала "Филхармония“ ще се състои Коледен концерт на Детския хор "Дунавски вълни" и Дамския хор "Дунавски вълни" при НЧ "Ангел Кънчев – 1901" с диригент Весела Тодорова. На рояла ще акомпанират Гергана Вичева и Елена Колева. Входът е свободен.
Празничната програма завършва на 20 декември, събота, от 11 часа в Голямата зала на Доходно здание с общоградския детски празник "В очакване на Дядо Коледа", в който добрият старец ще раздава подаръци на малчуганите. За целта половин час преди началото на концерта на гардероба на залата в Доходно здание ще бъде организиран събирателен пункт, където родителите ще могат да предадат добре опаковани подаръци, на които ясно да са написани трите имена на детето и възрастта. Входът за детския празник е с безплатни пропуски, които могат да се получат на 17, 18 и 19 декември на касата на Доходно здание от 10 до 17 часа.
Заместник-областният управител на Русе: Дунавските пристанища сти...
21:32 / 16.12.2025
21:32 / 16.12.2025
Първите подземни контейнери до Американското пазарче вече функцио...
16:03 / 16.12.2025
19:05 / 16.12.2025
Първите подземни контейнери до Американското пазарче вече функцио...
16:03 / 16.12.2025
