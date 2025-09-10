Новини
Детският център за култура и изкуство в Русе открива новия творчески сезон на 1 октомври
Автор: Георги Кирилов 15:20Коментари (0)73
© фейсбук
Общинският детски център за култура и изкуство стартира новия творчески сезон на 1 октомври. През 2025/2026 г. центърът ще предложи 18 безплатни форми на работа, които целят да ангажират русенчетата с полезни дейности в свободното им време, като те ще бъдат водени от доказани в своята област педагози, съобщи общината.

Записването на нови деца и младежи е до 15 септември, след което ще бъдат сформирани групите и ще започне същинската работа на всяка една формация. Откриването на новия творчески сезон ще бъде на 18 октомври, като допълнително ще бъдат обявени мястото и часа на провеждане.

         Общинският детски център за култура и изкуство предлага следните форми на работа:

•        Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“ с ръководители Милена Михова и Добрин Райчев  и народен хор към него с диригент Светлана Недкова – Петрова;

•        Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“ с художествен ръководител Нели Гарвалова – Христова и помощник ръководители Ангел Иванов и Лъчезара Гарванчева;

•        Фолклорен танцов ансамбъл "Здравец“ с художествен ръководител Димитър Донев и помощник ръководител Катя Куцарова;

•        Школа за народно пеене и Школа за народни инструменти с ръководители Светлана Недкова – Петрова, Иван Иванов и Христо Христов;

•        Детски хор "Дунавски вълни“ с диригент Весела Тодорова;

•        Детска вокална група "Слънце“ с художествен ръководител д-р Наталия Константинова;

•        Тамбурашки оркестър "Русе“ с преподаватели Весела Казанджиева и Георги Тодоров;

•        Школа по пиано с преподаватели Мая Тодорова и Веселина Ботева;

•        Школа по китара с ръководител Георги Тодоров;

•        Клуб по спортни танци с ръководители Елена и Иван Деспотови;

•        Танцова школа по салса за деца с ръководител Ангел Филиповски;

•        Студио за класически балет "Арт денс класик“ с ръководител Силвия Малинова – Добрева;

•        Студио за модерен балет "Ритъм“ с художествен ръководител Деница Анчева;

•        Студио "Театър“ с ръководител актьорът Йовко Кънев;

•        Детска театрална работилничка "Сладурите“ с ръководител актрисата Йоланда Димова;

•        Школа по изобразителни изкуства с ръководители Маргарита Хрисандова и Иван Иванов – Йоаний;

•        Школа по шах с ръководител Николай Йорданов.

Съставите и школите на Общинския детски център ежегодно участват в национални и международни конкурси и фестивали, от където са носители на множество награди и отличия.






