Детският център за култура и изкуство в Русе открива новия творчески сезон на 1 октомври

Общинският детски център за култура и изкуство стартира новия творчески сезон на 1 октомври. През 2025/2026 г. центърът ще предложи 18 безплатни форми на работа, които целят да ангажират русенчетата с полезни дейности в свободното им време, като те ще бъдат водени от доказани в своята област педагози, съобщи общината.



Записването на нови деца и младежи е до 15 септември, след което ще бъдат сформирани групите и ще започне същинската работа на всяка една формация. Откриването на новия творчески сезон ще бъде на 18 октомври, като допълнително ще бъдат обявени мястото и часа на провеждане.



Общинският детски център за култура и изкуство предлага следните форми на работа:



• Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“ с ръководители Милена Михова и Добрин Райчев и народен хор към него с диригент Светлана Недкова – Петрова;



• Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“ с художествен ръководител Нели Гарвалова – Христова и помощник ръководители Ангел Иванов и Лъчезара Гарванчева;



• Фолклорен танцов ансамбъл "Здравец“ с художествен ръководител Димитър Донев и помощник ръководител Катя Куцарова;



• Школа за народно пеене и Школа за народни инструменти с ръководители Светлана Недкова – Петрова, Иван Иванов и Христо Христов;



• Детски хор "Дунавски вълни“ с диригент Весела Тодорова;



• Детска вокална група "Слънце“ с художествен ръководител д-р Наталия Константинова;



• Тамбурашки оркестър "Русе“ с преподаватели Весела Казанджиева и Георги Тодоров;



• Школа по пиано с преподаватели Мая Тодорова и Веселина Ботева;



• Школа по китара с ръководител Георги Тодоров;



• Клуб по спортни танци с ръководители Елена и Иван Деспотови;



• Танцова школа по салса за деца с ръководител Ангел Филиповски;



• Студио за класически балет "Арт денс класик“ с ръководител Силвия Малинова – Добрева;



• Студио за модерен балет "Ритъм“ с художествен ръководител Деница Анчева;



• Студио "Театър“ с ръководител актьорът Йовко Кънев;



• Детска театрална работилничка "Сладурите“ с ръководител актрисата Йоланда Димова;



• Школа по изобразителни изкуства с ръководители Маргарита Хрисандова и Иван Иванов – Йоаний;



• Школа по шах с ръководител Николай Йорданов.



Съставите и школите на Общинския детски център ежегодно участват в национални и международни конкурси и фестивали, от където са носители на множество награди и отличия.