Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителите в традиционните азиатски изкуства
© Община Русе
Събитието в препълнената зала беше открито от доц. д-р инж. Галина Иванова, заместник ректор по международно сътрудничество в Русенския университет, която подчерта значението на форума като начин на сътрудничество и обмяна на идеи.
На откриването на фестивала присъства заместник-кметът Здравка Великова, която изрази признателността на местната администрация към организаторите за тяхната всеотдайност и креативност в популяризирането на културното многообразие в града. В своето обръщение към присъстващите Великова подчерта, че форумът вече е неразделна част от културния календар на Русе и че такива инициативи допринасят за формирането на толерантна и образована общност. "Особено ценно е, че тази година фестивалът подкрепя и благотворителна кауза – Център "Милосърдие". Това показва, че културата и доброто дело вървят ръка за ръка. Благодаря на всички участници и организатори за това вълнуващо културно пътешествие", добави Великова.
Тазгодишното издание на фестивала се осъществява под ръководството на новата китайска преподавателка Ма Уен и нейните възпитаници от четирите групи за изучаване на китайски език и култура, които обхващат различни нива – начинаещи, средно напреднали, подготовка за полагане на HSK тест и за първи път – деца.
Фестивалът започна в 17 ч. във фоайето на Канев център с разнообразни работилници, които потопиха посетителите в традиционните китайски изкуства. Майстори показаха тънкостите на калиграфията и изящното изрязване на хартиени фигури. Гостите имаха възможност да се насладят на автентична чайна церемония. Почитателите на бойните изкуства получиха начален урок по ушу от участниците в Спортен клуб "Калагия“.
Силно начало на концертната част поставиха възпитаниците на Спортен клуб "Калагия“ с ръководител Мария Неделчева, които направиха впечатляващите демонстрации. Танцово студио "Фрийдъм“ с ръководители Анита и Алекс Асенови поздрави публиката с два танца – "Розови жерави“ и "Цветя“. Програмата продължи с изпълнители от Класна стая "Конфуций", които подготвиха специални песни и танци за фестивала. Със свои участия се включиха и преподавателки по китайски език от София и Бургас, които всяка година подкрепят русенския форум, осъществяван под егидата на Институт "Конфуций" – София. И тази година участие във фестивала взе Мажоретният състав при Русенския университет с ръководител Яница Николова, чието изпълнение беше посрещнато с бурни аплодисменти.
Специална изненада за публиката беше томболата с предметни награди. По време на концертните изпълнения бяха изтеглени номерата на шестима щастливци, които получиха атрактивни подаръци.
