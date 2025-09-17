Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година

© Dunav most Директният бърз влак между Русе и София, по-известен като "Синият Дунав“, ще продължи да се движи и през следващата година. Това предвижда публикувания за обсъждане график за движение на влаковете за 2026 година. Припомняме, че след близо 6-годишно прекъсване, композицията бе възстановена на 1 октомври миналата година след настояване от страна на областния управител на Русе Драгомир Драганов, който получи множество сигнали от жителите на региона с искане за възобновяване на най-удобната влакова връзка между крайдунавския град и столицата, съобщиха от ОА-Русе.



В продължение на шест години пътниците от Русе и областта трябваше да правят прекачване на гара Горна Оряховица по пътя си към столицата и да изчакват варненската композиция. Най-потърпевши от неудобството за качването и смъкването на багажа при смяната на композициите бяха майките с деца, възрастните и хората с увреждания. Запазват се часовете на тръгване, като от централната жп гара в Русе влакът ще тръгва в 06.20 ч. сутрин и ще пристига на гара София-Север в 12.25 ч. Припомняме, че поради ремонт на коловозите на централната жп гара в столицата, който желае, ще може да хване влак от София-Север до централна гара София в 12.35 ч., като на централната гара той ще пристига пет минути по-късно, т.е. в 12.40 часа. От столична община е осигурен удобен градски транспорт, който позволява придвижване от гара София-Север до центъра на столицата, като и до всички квартали. Влакът ще продължи да бъде композиран с новодоставените вагони от Германия. По думите на областния управител "Синият Дунав“ гарантира по-добра регионална свързаност и значително по-удобно пътуване между Русе и столицата, като се избягва нуждата от прекачване на гарата в Горна Оряховица.



От началото на мандата си Драганов настояваше за ефективно решаване на проблема за бързото и комфортно придвижване на жителите на региона до София. Същевременно се запазва и директната влакова връзка между Русе и Пловдив. От гарата в Русе влакът ще тръгва около 04.50 ч. и ще пристига в 11.45 часа в Пловдив. На обратно той ще тръгва в 16.05 часа и в Русе ще бъде малко след 23.00 часа. На Горна Оряховица влакът ще бъде около 21.00 часа, като там той ще прави връзка с т.нар. "Янтра“ експрес, който ще тръгва от София в 16.40 часа и ще пристига в Горна Оряховица около 20.30 часа. По думите на Драганов това е още една отлична



възможност за тези, които не са успели да се приберат в Русе със "Синият Дунав“. Влакът "Янтра“ също ще пътува с немските вагони. Запазва се и международният бърз влак, преминаващ през Русе към София. Той осигурява възможност за удобно пътуване в следобедните часове от Русе към столицата. В сила остава и нощният влак от София за Силистра, преминаващ през Русе. Той ще тръгва от София минути след 20.00 часа и ще пристига в крайдунавския град около 02.30 часа, като в състава си има и кушет-вагон. От Русе към София той ще продължи да се движи, като ориентировъчният час на тръгване от крайдунавския град ще бъде 23.00 часа, а на пристигане – след 05.30 часа. Без промяна се предвижда да остане и движението на влаковете по направлението между Русе и Варна.



Утре експерти от Областната администрация ще участват в обсъждане в гр. Горна Оряховица на проекта на график за движение за влаковете за 2026 г.



Припомняме, че възобновяването на "Синият Дунав“ стана възможно и благодарение на подкрепата на кметовете в русенско, както и на представителите на държавната власт.