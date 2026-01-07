Сподели close
Съгласно българското законодателство дружествата, извършващи дейности в областта на екологичния мениджмънт, имат право да поискат издаване на ново комплексно разрешително или изменение на вече съществуващо. Процедурата по издаване на тези разрешителни е в компетентността на Министерството на околната среда и водите и се администрира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Това заяви директорът на русенската общинска дирекция "Екология и зелена градска среда“ проф. Любомир Владимиров. Поводът за това изявление са публични интерпретации, свързани със заявление за издаване на комплексно разрешително на дружество, експлоатиращо инсталация за третиране на отпадъци чрез сепариране на територията на община Русе.

"Съгласно Закона за опазване на околната среда местната администрация е длъжна да уведоми обществеността за постъпило заявление в ИАОС, когато дадено юридическо лице има намерение да поднови или разшири своята дейност. Община Русе изпълнява това си задължение стриктно, като обявява всички процедури и спазва законоустановените срокове, включително в празнични и почивни дни. В конкретния случай жителите са уведомени чрез обявление, публикувано на официалния сайт на Община Русе“, посочи проф. Владимиров.

Целта на подобни обявления е да се осигури публичен достъп до информацията и да се даде възможност на гражданите, организациите и всички заинтересовани страни да се запознаят с предвидените дейности и да изразят своите мнения и възражения в рамките на законоустановения срок.

Директорът на дирекция "Екология и зелена градска среда“ бе категоричен, че не следва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха в града. "В Община Русе не е постъпвало уведомление за намерения, свързани с изгаряне на отпадъци на територията на общината. Гражданите не бива да се тревожат от публични твърдения на лица, които не разполагат с необходимата експертиза и компетентност по темата“, подчерта проф. Владимиров.

Сепариращата инсталация, която функционира на територията на общината от 2018 г., разделя битовите отпадъци на три основни фракции, всяка от които има ясно регламентиран начин на последващо оползотворяване. Рециклируемите материали - хартия, пластмаси, метали и стъкло, се предават на лицензирани предприятия за преработка. Биоразградимата фракция се насочва към биологично третиране с цел намаляване на количествата депонирани отпадъци, съобщи община Русе. Остатъчната горима фракция (RDF) представлява подготвено гориво, произведено от нерециклируеми, но висококалорични материали. Тя не се депонира, а може да бъде използвана за енергийно оползотворяване единствено в инсталации с валидни комплексни разрешителни и при строг екологичен контрол от страна на МОСВ. Минимална част от отпадъците, която не подлежи на оползотворяване, се депонира при стриктно спазване на действащите законови изисквания.

По-рано днес "Топлофикация - Русе" също излезе със становище във връзка със запитването по темата от страна на депутата от ПП-ДБ Иван Белчев.