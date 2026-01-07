заявление за издаване на комплексно разрешително на дружество, експлоатиращо инсталация за третиране на отпадъци чрез сепариране на територията на община Русе.
"Съгласно Закона за опазване на околната среда местната администрация е длъжна да уведоми обществеността за постъпило заявление в ИАОС, когато дадено юридическо лице има намерение да поднови или разшири своята дейност. Община Русе изпълнява това си задължение стриктно, като обявява всички процедури и спазва законоустановените срокове, включително в празнични и почивни дни. В конкретния случай жителите са уведомени чрез обявление, публикувано на официалния сайт на Община Русе“, посочи проф. Владимиров.
Целта на подобни обявления е да се осигури публичен достъп до информацията и да се даде възможност на гражданите, организациите и всички заинтересовани страни да се запознаят с предвидените дейности и да изразят своите мнения и възражения в рамките на законоустановения срок.
Директорът на дирекция "Екология и зелена градска среда“ бе категоричен, че не следва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха в града. "В Община Русе не е постъпвало уведомление за намерения, свързани с изгаряне на отпадъци на територията на общината. Гражданите не бива да се тревожат от публични твърдения на лица, които не разполагат с необходимата експертиза и компетентност по темата“, подчерта проф. Владимиров.
Сепариращата инсталация, която функционира на територията на общината от 2018 г., разделя битовите отпадъци на три основни фракции, всяка от които има ясно регламентиран начин на последващо оползотворяване. Рециклируемите материали - хартия, пластмаси, метали и стъкло, се предават на лицензирани предприятия за преработка. Биоразградимата фракция се насочва към биологично третиране с цел намаляване на количествата депонирани отпадъци, съобщи община Русе. Остатъчната горима фракция (RDF) представлява подготвено гориво, произведено от нерециклируеми, но висококалорични материали. Тя не се депонира, а може да бъде използвана за енергийно оползотворяване единствено в инсталации с валидни комплексни разрешителни и при строг екологичен контрол от страна на МОСВ. Минимална част от отпадъците, която не подлежи на оползотворяване, се депонира при стриктно спазване на действащите законови изисквания.
По-рано днес "Топлофикация - Русе" също излезе със становище във връзка със запитването по темата от страна на депутата от ПП-ДБ Иван Белчев.
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
© Община Русе
Още от категорията
/
Екипът на УМБАЛ "Медика" Русе даде старт на ново отделение с благородна акция по кръводаряване
09:35
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
09:22
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
Драгомир Драганов поздрави арменската общност в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
06.01
Драгомир Драганов: 31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година не са просто две поредни дати, а един общ път на надграждане и развитие за област Русе
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.