Директорът на УМБАЛ "Канев" към лекарите: Всеки ден доказвате, че човечността и състраданието вървят редом с високия професионализъм
На този ден, когато почитаме свети Иван Рилски – покровителя на българските лекари, отправям към всички Вас своето искрено уважение и благодарност.
Да бъдеш лекар е повече от професия – това е дълг, сила и призвание, изискващи знание, характер и сърце. Всеки ден Вие доказвате, че човечността и състраданието вървят редом с високия професионализъм.
Тази година, когато Университетска болница "Канев“ отбелязва своята 160-годишнина, Вашият труд е още по-значим – защото продължавате традицията на поколения лекари, които са градили авторитета и доверието към най-старата гражданска болница в България.
Благодаря Ви за усилията, с които отстоявате доброто име на лечебното заведение, за отговорността и отдадеността, с които се грижите за нашите пациенти.
Вашата работа е истинско доказателство, че медицината е наука, но лечението – изкуство, родено от сърцето.
Пожелавам Ви здраве, спокойствие и признание – онова тихо "благодаря“, което носи най-голямата стойност.
Нека този ден Ви напомни, че Вашата мисия има смисъл – всеки ден, за всеки пациент.
С уважение,
Бриг. Ген. /ОР/, инж. Иван Иванов
Изпълнителен директор на
УМБАЛ "Канев“ АД"
