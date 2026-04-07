Днес отбелязваме Световния ден на здравето и отдаваме признание на всички здравни работници - хората, които всеки ден избират да бъдат опора, надежда и грижа.

Ръководителят на УМБАЛ "Канев" изрази признателност към труда на здравните работници, които всеки ден се грижат за пациентите в региона. Позицията му беше публикувана в социалните мрежи.

В своето обръщение инженер Иван Иванов подчерта важността на човешкото отношение в медицината, което надгражда чисто професионалните умения. Той акцентира върху предизвикателствата, с които лекарите, медицинските сестри и акушерките се сблъскват ежедневно, за да осигурят адекватна грижа в критични ситуации.

"В свят, изпълнен с предизвикателства, вие сте тези, които не се отказват - които лекуват не само със знания и умения, но и със сърце, съпричастност и човечност. Вашата отдаденост често остава незабелязана, но тя променя животи всеки ден", заяви Иванов.

Директорът на русенската болница напомни, че усилията на здравните работници много често остават извън светлините на прожекторите, макар че реално променят човешки съдби. Той благодари на всички специалисти в УМБАЛ "Канев" за тяхната отдаденост и сила.

"Изразявам своята дълбока благодарност към специалистите в Университетска болница "Канев" - за професионализма, силата и грижата, с които изпълнявате своята мисия. Благодаря Ви, че сте до пациентите в най-трудните им моменти", допълни Иван Иванов.

В заключение той призова обществото да оцени подобаващо труда на специалистите, тъй като те бдят над най-важното за всеки човек. "Нека не забравяме, че здравето е най-ценният дар, а вие сте неговите пазители", написа още ръководителят на лечебното заведение.