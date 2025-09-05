ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на полицията в Русе е бил пребит пред очите на жена си и сина си
Според последната информация състоянието на Кожухаров е тежко, но според уверенията на лекуващите го медици, животът му е вън от опасност след направената животоспасяваща операция.
Вследствие на жестокия побой той е загубил около 1.5 литра кръв. Благодарение на адекватната и професионална лекарска намеса, единият му бъбрек е бил спасен. Възстановяването на старши комисар Кожухаров да продължи около два месеца.
Инцидентът е станал в ранните часове в четвъртък. След направена забележка от страна на съседа към дрифтаджиите тяхната реакцията е била изключително агресивна и последвал физически сблъсък, въпреки че полицейският началник се е легитимирал.
Извършителите на нападението са изяснени и задържани. Те са четирима младежи, трима от които на 19 години и един непълнолетен – на 15 години. По първоначална информация те нямат предишни криминални прояви.
Срещу задържаните прокуратурата вече е повдигнала две обвинения. разследването продължава.
