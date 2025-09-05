Директорът на полицията в Русе е бил пребит пред очите на жена си и сина си

© Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе, старши комисар Николай Кожухаров е бил пребит пред очите на жена си и детето си. Заедно със семейството си и съседа си са се прибирали към вкъщи, когато е станал сблъсъкът с четиримата дрифтаджии. Подробностите разказаха запознати в сутрешния блок на Nova.



Според последната информация състоянието на Кожухаров е тежко, но според уверенията на лекуващите го медици, животът му е вън от опасност след направената животоспасяваща операция.



Вследствие на жестокия побой той е загубил около 1.5 литра кръв. Благодарение на адекватната и професионална лекарска намеса, единият му бъбрек е бил спасен. Възстановяването на старши комисар Кожухаров да продължи около два месеца.



Инцидентът е станал в ранните часове в четвъртък. След направена забележка от страна на съседа към дрифтаджиите тяхната реакцията е била изключително агресивна и последвал физически сблъсък, въпреки че полицейският началник се е легитимирал.



Извършителите на нападението са изяснени и задържани. Те са четирима младежи, трима от които на 19 години и един непълнолетен – на 15 години. По първоначална информация те нямат предишни криминални прояви.



Срещу задържаните прокуратурата вече е повдигнала две обвинения. разследването продължава.