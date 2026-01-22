Днес, 22 януари, поради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде временно прекъснато електрозахранването в село Тетово. Прекъсването ще бъде в интервала от 9:00 до 15:00 часа, съобщиха от "Електроразпределение Север".Без електрозахранване ще останат абонатите, захранвани от СТП 2, както и имотите по улиците "Дунав“, "Генерал Столетов“, "Спартак“, "Назъм Хъкмет“, "Рожен“, "Филип Тотю“, "Панайот Хитов“, "Янтра“, "Марица“, "Бузлуджа“, "Вихрен“, "Пирин“, "Камчия“, "Стефан Караджа“, "Черни връх“, "Цар Симеон (Т. Койнов)“, "Христо Ботев“, "Георги Сава Раковски“, "Хаджи Димитър“, "Мусала“, "Ангел Кънчев“, "Георги Бенковски“, "София“ и "Осъм“.Очаква се прекъсването да засегне и кабелни оператори за телевизия, помпени станции на водоснабдяването, възобновяеми енергийни източници, както и базови станции на мобилни оператори, разположени на територията на посоченото населено място.Отговорните служби призовават жителите и бизнеса да планират дейностите си предварително.